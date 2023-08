Era caduto in un canalone, cane salvato dai vigili del fuoco con l’aiuto dell’elicottero

PREONE. Era caduto in una zona impervia e da là non riusciva più a risalire. Nella prima mattinata di mercoledì 23 agosto la squadra Saf (Speleo alpino fluviale) del distaccamento di Tolmezzo dei vigili del fuoco è stata attivata per la ricerca e il soccorso di un cane caduto in un canalone nei pressi del Rio Budolor, sul Monte Rizzat, nel territorio comunale di Preone.

Radunatisi a valle della zona di ricerca, i pompieri hanno rintracciato il padrone dell’animale che comunicava che il cane era dotato di un collare con segnalatore Gps che però aveva smesso di funzionare. Dopo aver valutato la situazione e considerati i tempi di risalita per raggiungere l’animale, il responsabile della squadra, essendo a conoscenza che l’elicottero del Reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia era in zona per un addestramento ne ha richiesto il supporto.

Ricevuta la richiesta e l’ultima posizione del cane, segnalata appunto dal Gps, i piloti dell’aeromobile Drago 149 hanno eseguito una ricognizione sul punto indicato riuscendo a individuare l’animale. Successivamente sono atterrati in una radura dove erano in attesa i vigili del fuoco tolmezzini e dopo averli caricati sul velivolo li hanno trasportati nella zona dell’avvistamento e calati con il verricello assieme agli elisoccorritori dell’equipaggio dell’elicottero, nei pressi dell’animale.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a imbragare l’animale e issarlo a bordo del velivolo per poi ritornare nella radura, dove lo attendeva il padrone.