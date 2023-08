IL RICORDO

Muore a 34 anni cadendo con la moto, il papà Mauro: “Era un ragazzo pieno di interessi e curiosità”

Aveva la passione per le moto, per la musica, per i fumetti e la fotografia Marco Zonta, vittima di un’uscita autonoma con la sua moto. Era uno dei rievocatori di Palmanova

Viviana Zamarian