Perde il controllo dell’auto e finisce in un fosso: conducente ferito

MORUZZO. Perde il controllo dell’auto e finisce in un fosso a bordo strada. Il conducente di un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 di giovedì 24 agosto, a Brazzacco di Moruzzo, lungo strada dei colli.

Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Il conducente del veicolo, dopo le prime cure ricevute sul psoto, è stato trasportato all'ospedale di Udine con traumi giudicati di media gravità.