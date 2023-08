Con la bici contro un’auto, ciclista trasportato in ospedale

CAMPOFORMIDO. Una rovinosa caduta a terra, conseguente all’impatto con un’automobile. L’incidente stradale si è verificato poco prima delle 8 di giovedì 24 agosto, a Basaldella di Campoformido, sulla rotatoria lungo la strada regionale 89, tra le vie Verdi e della Roggia.

Per cause al vaglio della polizia locale del comando intercomunale di Campoformido - Pozzuolo del Friuli, un'autovettura Opel Insignia, condotta da un settantenne residente a Udine, e una bicicletta in sella alla quale si trovava un settantasettenne udinese, si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ciclista, caduto a terra in seguito all'impatto: l'uomo è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con una ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Udine per gli accertamenti del caso.

In conseguenza dell’incidente nella zona si sono verificati rallentamenti al traffico per permettere le operazioni di soccorso.