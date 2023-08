Grave nello scontro tra uno scooter e un’auto

Grave incidente, nella serata di giovedì 24 agosto a Gemona, in via Bariglaria. All'altezza dell'hotel Willy sono entrati in collisione uno scooter e un'auto per cause ancora da appurare.

Il conducente dello scooter è rovinato al suolo e gli operatori sanitari, accorsi sul posto, gli hanno praticato le manovre salvavita. Sul posto anche l’elicottero del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.