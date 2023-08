Preso a pugni da quattro ragazzi, trentenne rapinato in strada a Udine

UDINE. Stava camminando in Largo Ospedale Vecchio, a Udine, quando è stato avvicinato da un gruppo di quattro ragazzi di nazionalità straniera che, dopo averlo aggredito e minacciato, sono riusciti a portargli via il telefono cellulare e 50 euro in contanti.

È successo nella serata di mercoledì 23 agosto, vittima della rapina un udinese di trent'anni, colpito con diversi pugni al volto. Il gruppo di giovani è poi scappato facendo perdere le tracce. Il trentenne ha denunciato l'accaduto ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, che stanno svolgendo indagini, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.