Finisce con il trattore in un fossato: uomo ricoverato in gravi condizioni

AMPEZZO. Sbaglia manovra e finisce con il trattore in un fossato, rimanendo incastrato sotto il mezzo.

Una persona è stata soccorsa nel primo pomeriggio di giovedì 24 agosto dal personale medico infermieristico per le gravi ferite riportate a seguito di una rovinosa caduta in un fosso a Voltois di Ampezzo mentre si trovava alla guida di un mezzo agricolo.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, l’uomo ha perso il controllo del trattore che stava conducendo, scivolando lungo il terreno scosceso.

Lanciato l’allarme, sul posto sono giunti l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, attivati anche i vigili del fuoco.

Il conducente del mezzo, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato imbracato a bordo dell’elicottero e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.