Il libro "vietato", a Tolmezzo cè una tabaccheria che ha messo al bando Vannacci

Gabriella Cosetti, titolare della tabaccheria-libreria "Il fiammifero", considera «cibo per la mente» i libri impilati sulle scaffalature del suo negozio in via Giacomo Matteotti a Tolmezzo. Testi scelti con cura, uno per uno, che hanno rimpiazzato le vecchie slot. Su quegli scaffali, “Il mondo al contrario”, il libro scritto e prodotto da Roberto Vannacci, ex comandante della Folgore, al centro delle polemiche per le frasi omofobe e sessiste, non c’è. Né mai ci sarà.«Alla terza persona che è entrata in negozio chiedendomi di poter acquistare il libro, ho deciso che dovevo fare qualcosa. Vendere i libri per me è una passione e un hobby nel contempo. Leggo le recensioni, approfondisco i testi e cerco di consigliare i lettori, quelli giovani soprattutto, per il meglio. Mi sono informata anche su questo libro e ritengo che sia un veicolo per diffondere idee pericolose che, purtroppo, già serpeggiano nella nostra società». (videoproduzioni Petrussi)

03:22