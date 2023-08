Erano rimaste bloccate su una sporgenza di roccia: vigili del fuoco al lavoro per 12 ore per salvare sette capre

PAULARO. Erano rimaste bloccate su una sporgenza di roccia, da dove rischiavano di cadere di sotto: per salvarle sono dovuti intervenire, non senza difficoltà, i vigili del fuoco.

L’intervento di soccorso è scattato verso le 8 del mattino di giovedì 24 agosto, richiedendo la presenza della squadra Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco del comando di Udine, quando a lanciare la richiesta di aiuto è stato un allevatore che segnalava la situazione di estremo pericolo per sette delle sue capre rimaste bloccate sulle pendici nord-est del Monte Lodin, nel comune di Paularo, a una quota di circa 1.800 metri.

Gli animali si erano spinti in una zona impervia, fino a bloccarsi in una stretta cengia, impossibilitate a risalire a causa del cedimento del terreno. Gli animali si erano alimentati con la poca vegetazione presente, oramai terminata, e senza poter abbeverarsi erano destinate a una brutta fine.

Nei giorni scorsi i pastori avevano già tentato di recuperare gli animali ma, vista l'impossibilità di raggiungerli sulla ripida parete, avevano desistito.

Le squadre Saf dei pompieri si sono portate in quota utilizzando i mezzi fuoristrada in dotazione e in un secondo momento trasportato anche le attrezzature idonee all’intervento di recupero lungo i sentieri, percorrendo un dislivello di circa 300 metri verso la cima del monte Lodin.

Individuato il punto migliore per raggiungere gli animali, i tecnici Saf hanno realizzato gli ancoraggi necessari a garantire la sicurezza delle operazioni, poi si sono calati per circa 60 metri fino a raggiungere le capre. Con estrema cura hanno assicurato tutti i capi di bestiame alla parete rocciosa e successivamente, tramite un paranco, hanno iniziato il recupero in salita di ogni singolo animale.

Terminate le operazioni di recupero e portate le capre in una zona sicura, le hanno affidate ai proprietari della malga Lodin alta. Le operazioni di soccorso si sono concluse solo verso le 20, dopo quasi 12 ore di intervento.