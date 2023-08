Tavagnacco

Bucano i muri dell’azienda con un martello pneumatico ma all’interno non trovano denaro: i ladri fuggono a mani vuote

I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte Ladri in via Palladio, in una ditta di distribuzione di bevande. Uno degli amministratori: «Conoscevano il posto e i sistemi di sicurezza»

Anna Rosso