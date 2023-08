Giannola Nonino sarà la madrina di Friuli Doc 2023 in programma dal 7 al 10 settembre

Radici profonde, sguardo sempre indirizzato al futuro, con l'orgoglio di rappresentare un intero territorio. Friuli doc, in programma a Udine dal 7 al 10 di settembre sarà come sempre l'appuntamento più atteso del calendario udinese, la festa per tutti in chiusura dell'estate e l'omaggio al gusto, capace di presentare e valorizzare in regione e all'estero la sapienza artigianale delle nostre terre.



Valori e capacità perfettamente rappresentate da Giannola Nonino, imprenditrice e artefice del successo internazionale della Grappa omonima, anima del Premio Nonino, esempio di forza e determinazione al femminile e portatrice di una inesauribile e personalissima verve con la quale giovedì taglierà il nastro tricolore insieme alle autorità, all'inaugurazione della 29esima edizione.

"Friuli DOC è il palcoscenico su cui si esibisce lo spettacolo della nostra terra", commenta il Vicesindaco Alessandro Venanzi.

"Noi organizziamo tutto perché la festa sia perfetta, ma lo show è dei nostri prodotti, della nostra gente che anno dopo anno é capace di rinnovarsi e presentare sempre novità, nel solco della tradizione.

I numeri dell’edizione 2023

Questa 29esima edizione vedrà la presenza di 37 fra associazioni e Pro Loco, 11 piazze coinvolte, compresa Piazza Primo Maggio, un totale di 70 eventi fra spettacoli e appuntamenti per tutti, e in particolare la possibilità di assaporare ben 150 specialità della nostra tradizione. Ci saranno i più apprezzati e amati, ma anche qualche nuova proposta che saprà stuzzicare il palato dei più esigenti. Come sempre grazie alla collaborazione di nostri partner abbiamo predisposto un ricco programma per scoprire i prodotti agroalimentari ma non solo. Abbiamo tante novità che siamo certi verranno apprezzate dal pubblico"



La prima come detto riguarda l'inaugurazione del giovedì, alle 17.30, in Piazza Libertà. A rappresentare Udine e il Friuli e a diffondere un messaggio dall'energia tutta speciale ci sarà Giannola Nonino.

Una figura unica nel panorama dell'imprenditoria e una friulana DOC per tutto quello che ha rappresentato nella sua inesauribile attività, dal mondo della distillazione a quello della cultura.

L'apertura degli stand seguirà immediatamente dopo e fra le undici piazze coinvolte dalla festa ci sarà la gara per provare tutte le specialità proposte dalle pro loco ed associazioni.

I piatti della tradizione

Ci saranno come sempre i piatti della tradizione, dagli gnocchi di Godia ai carsons carnici, dal cervo del Tarvisiano al Prosciutto di San Daniele, dal frico di Carpacco al pesce di Trieste. Ben 150 le specialità che si potranno assaporare giorno dopo giorno nelle piazze senza dimenticare i menu ad hoc proposti dalle 16 osterie e dai 6 ristoranti del circuito Friuli DOC.

Come sempre ci saranno spazi per tutti i gusti e per tutte le esigenze: non potrà mancare il minestrone solidale delle Lady Chef e da quest'edizione uno spazio sarà dedicato anche a menu dedicati ai celiaci, in Piazza Venerio.

L'Associazione Italiana Celiachia FVG sarà presente durante tutta la manifestazione con uno stand dove garantirà piatti senza glutine e a richiesta senza lattosio. Gli ospiti potranno gustare gnocchi, anelli di totano fritti, patatine fritte e dolcetti artigianali.



Per quanto riguarda gli eventi serali, oltre alla musica itinerante che occuperà le piazze e le vie del centro storico della città, sono previsti 4 spettacoli.

Giovedì sera Piazza Libertà ospiterà il "Gala sotto le stelle" uno spettacolo a cura del centro formativo di danza classica, moderna e contemporanea Broadway Dance di Udine;

"80 voglia di 90 - 2000", la musica targata Divina Show, darà energia al venerdì sera;

Jerry Calà insieme alla sua band farà divertire il pubblico di Friuli DOC nella serata di sabato;

il gran concerto di chiusura sarà affidato a Leo Gassman, protagonista dell'ultima edizione di Sanremo e uno dei giovani artisti più importanti sul panorama nazionale.

Un giorno in più di festa

Ma se Friuli Doc tradizionalmente si chiude con la domenica sera, quest'anno l'appuntamento con il gusto continuerà anche il lunedi, grazie ad una iniziativa solidale che vedrà i friulani mobilitarsi per il comune più colpito dall'eccezionale ondata di maltempo di luglio, Mortegliano.

L'iniziativa è della Pro Loco di Zompicchia che, dopo aver organizzato a suo tempo la pastasciutta solidale per Amatrice, la sera di lunedi 11 settembre organizzerà una gigantesca pastasciuttata di beneficenza che servirà per raccogliere fondi destinati alla casa di riposo di Mortegliano, una delle strutture più colpite dalla grandinata del 24 luglio scorso.



"Siamo felici di accogliere la proposta della Pro Loco di Zompicchia e speriamo di raccogliere il maggior numero di fondi possibili per dare un messaggio importante da parte della città: Udine rappresenta un territorio e noi ci siamo" il commento di Venanzi. Sarà aperto per l'occasione un conto corrente nome del Comune di Mortegliano grazie alla disponibilità dell'istituto bancario CrediFriuli, per chi volesse fare una donazione durante l'intera durata della manifestazione. Per agevolare l'operazione tramite smartphone, inoltre, sarà aperta una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.