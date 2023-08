Impresa di Hillary e Norgay, gli eroi dell’Everest: la spedizione inglese sul tetto del mondo nel ’53

Con la seconda puntata si conclude oggi il racconto della prima scalata all’Everest, avvenuta 70 anni fa, ad opera di un apicoltore neozelandese, Edmund Hillary, e di una guida nepalese di etnia sherpa, Tenzing Norgay, che raggiunsero per la prima volta gli 8.848 metri del Monte Everest. E si arriva ai giorni nostri. La prima puntata è stata pubblicata ieri, mercoledì 24 .

La spedizione era in larga parte la medesima del Cho Oyu dell’anno precedente: giovani alpinisti anglosassoni con un’eccellente preparazione fisica e con lo spirito tenace, determinato e metodico che aveva sempre contraddistinto i britannici nel mondo. Fra di essi il vero capo alpinistico della spedizione era Charles Evans, un medico con un’ottima esperienza di montagna che assieme ad un compagno doveva sferrare il primo attacco alla vetta dal campo VII. A seguire, nella seconda squadra, sarebbero saliti Hillary e lo sherpa Norgay.

Edmund Hillary era un dinoccolato neozelandese nato nel 1919, che aveva servito come navigatore della Raf nel secondo conflitto, aveva un buon curriculum alpinistico e lavorava nella fattoria di famiglia, dove si produceva miele. Si era distinto nelle precedenti spedizioni per la sua capacità di resistenza e fu quindi accoppiato nei piani dell’attacco finale a Tensing Norgay, che era la vera punta di diamante della spedizione. Nato in Nepal, probabilmente nel 1914, dall’età di vent’anni Norgay si era specializzato nel seguire spedizioni occidentali alle cime himalayane, diventando poco per volta la più eminente figura tra coloro che venivano normalmente chiamati “portatori”, e ai quali spettava invece sovente l’ingrato compito di battere la pista e realizzare la logistica delle mega-spedizioni. Norgay, come si è detto, era già salito ben oltre gli ottomila metri, la zona della morte, e quando venne scritturato per la spedizione Hunt del 1953 era già stato sei volte all’Everest.

Attacco finale

La spedizione si dipanò secondo un piano rigoroso. Il campo base a 5.455 metro venne raggiunto il 12 aprile. Quindi si procedette lentamente, portando in quota tutto il materiale necessario per attrezzare e rifornire i diversi campi: il campo VIII, al Colle Sud, fu impiantato il 21 maggio. La prima coppia, Evans-Bourdillon, partì di qui il 26 maggio ma giunta quota 8750 m, quindi a cento metri dalla vetta, dovette rinunciare per problemi al sistema delle bombole di ossigeno, senza le quali procedere si rivelava impossibile; anche perché l’ultimo tratto presentava una difficile cresta di roccia e ghiaccio.

Il 27 maggio 1953 partì allora la coppia Hillary-Norgay; dopo aver raggiunto ed essersi riposati al campo IX, il 29 maggio i due alpinisti superarono la cresta rocciosa sommitale (il cosiddetto Hillary Step, franato nel grande terremoto del 2015) e alle 11.30 raggiunsero la vetta. Hillary si tolse per pochi minuti la maschera d’ossigeno, scattò l’inequivocabile foto di rito al compagno, dimenticando di farsene fare una, quindi i due cominciarono la lunga e lenta discesa verso la gloria. “Abbiamo fatto fuori il bastardo (We knocked the bastard off)” sembra siano state le parole con cui Ed Hillary comunicò ai compagni il raggiungimento della vetta.

L’eco mondiale della spedizione

Jan Morris, corrispondente del Times, che stava al campo base, raccolse la notizia il 30 maggio e la passò in codice cifrato (neanche ci fossero i nazisti all’ascolto) fino all’ambasciata di Kathmandu e da qui alla sede londinese del quotidiano. La notizia venne diffusa il 2 giugno 1953, giorno in cui ebbe luogo l’incoronazione di Elisabetta II, amplificando il suo significato simbolico: sul tetto del mondo era giunta una spedizione inglese e i primi a porvi piede erano stati un suddito del Commonwealth britannico e uno dello stesso popolo che forniva all’esercito di Sua Maestà i mitici soldati Gurka, che si erano appena immolati nella Seconda guerra mondiale sotto le insegne di San Giorgio (la rivista Internazionale ha da poco pubblicato un numero unico dedicato alla scalata del 1953 nella stampa internazionale).

Immediatamente seguirono le onorificenze e i titoli per Hunt ed Hillary, e le ricompense per Norgay. L’anno successivo gli italiani sarebbero stati i primi sulla seconda montagna del mondo, il K2 (8.611 m), e ancora gli inglesi primi sul Kangchenjunga (8.556 m) nel 1955. Tutti le principali nazioni, Urss esclusa, si sarebbero quindi spartite negli anni a seguire, con grandi spedizioni, gli Ottomila. Ma l’impresa alpinisticamente più rilevante era stata compiuta poche settimane dopo la scalata di Hillary e Norgay dall’austriaco Hermann Buhl, che in una spedizione austro-tedesca era partito da solo dall’ultimo campo e aveva raggiunto senza ossigeno la cima del Nanga Parbat (8.126 m).

Altri primati successivi

Negli anni a seguire cominciarono le ripetizioni all’Everest sia per la via normale da sud-est che lungo altri versanti e pareti. Nel 1960 i cinesi salirono per la prima volta dal versante nord, quello di Mallory e Irvine, quindi tra anni Settanta e Ottanta con nuove tipologie di spedizioni, più leggere, si spostò l’asticella sempre più in alto.

Nel 1978 l’altoatesino Reinhold Messner e l’austriaco Peter Habeler raggiunsero la vetta senza utilizzare l’ossigeno, cosa considerata fino ad allora impossibile.

Qualcuno mise in dubbio l’impresa e allora Messner salì completamente da solo, nel 1980, dal versante nord, il tetto del mondo, senza ossigeno e aprendo una variante alla via già percorsa.

Nello stesso 1980 il fortissimo polacco Krzysztof Wielicki, assieme a Leszek Cichy, toccò la cima il 17 febbraio, compiendo la prima salita invernale.

Messner e Wielicki saranno tra i primi a compiere la salita di tutti gli Ottomila della Terra.

I numeri dell’Everest

Dagli anni Ottanta l’Everest è diventato la meta di decine di spedizioni “commerciali”, con guide professioniste, tra cui molti sherpa, che portano in vetta piccoli gruppi di alpinisti da tutto il mondo. Complice la difficoltà relativa della salita, il fatto che i crepacci sono serviti da scalette e i passaggi difficili da corde, l’impegno è esclusivamente fisico.

Ma i quasi 9 mila metri della vetta sono comunque una sfida molto impegnativa e pericolosa. Si calcola che, a cominciare dai sei sherpa che morirono durante la spedizione inglese del 1922, siano oltre trecento le persone decedute per valanghe, cadute nei crepacci, congelamenti, edemi e altro oltre il campo base. Molti non sono mai stati recuperati e sembra che alcuni siano ancora visibili, congelati, lungo la via di salita. In tutto hanno raggiunto la vetta oltre cinque mila persone, quindi il tasso di mortalità della salita è facile da ricavare. La tempesta che nel maggio 1986 uccise otto scalatori, e cominciò a sollevare il problema dell’impreparazione di molte spedizioni commerciali, è stata raccontata in libri e film famosi. La valanga che nell’aprile 2014 si portò via quattordici sherpa causò uno sciopero delle guide nepalesi, contro gli offensivi risarcimenti delle vittime proposti dal governo nepalese.Un anno dopo un violentoterremoto a provocò una valanga che travolse il campo base provocando 22 morti.

La via normale all’Everest è un caso estremo di overtourism. Qualche anno fa ha fatto scalpore la foto della lunga coda di alpinisti sull’ultimo tratto di cresta prima della cima, che ricorda quanto succede ogni anno, d’estate su alcune cime alpine. É destino che l’Everest rappresenti, in ogni tempo, il simbolo della sua epoca.