«Il personale sanitario va a lavorare dove viene trattato meglio»: la protesta davanti all’ospedale di Udine

Carenza di personale, difficoltà territoriali e trasparenza nelle modalità di gestione: sono questi i punti cardine della manifestazione di protesta che si è tenuta questa mattina, venerdì 25 agosto, davanti al Santa Maria della Misericordia di Udine. Il sit in delle organizzazioni sindacali Fp, Cgil, Cisl Fp e Fials, punta il dito contro le criticità che le aziende sanitarie stanno vivendo negli ultimi anni.

«Purtroppo la realtà continua a darci ragione», ha dichiarato Massimo Vidotto della Cisl. «Degli oltre 521 dipendenti in più che la direzione aziendale contava di avere a fine 2022, come sancito nel PAL 2022, per potenziare organici e servizi al cittadino, alla prova dei fatti il risultato è stato di soli + 24 dipendenti (il 4,6% di quanto programmato e annunciato). L'azienda si trincera costantemente con la nota e ripetuta citazione che "c'è difficoltà a reperire le figure sul mercato". Vero, ma solo in parte».



«Se andiamo più a fondo e mettiamo la lente su quello che l'anno scorso è successo agli infermieri emergere quello che da tanto tempo andiamo ripetendo e che oggi qui vogliamo sottolineare con forza perché è arrivata l'ora di cambiare direzione se si vuole frenare la deriva che porterà inevitabilmente a ridurre servizi e prestazioni indispensabili alle persone bisognose».

Un focus speciale è stato dato anche alle recenti esternalizzazioni della direzione aziendale e all’impatto che esse, secondo i sindacati, hanno avuto sull’intero servizio e gestione delle risorse. «Le organizzazioni ritengono cruciale affrontare queste sfide in collaborazione con tutte le parti coinvolte – si legge nel comunicato stampa – comprese le istituzioni regionali e locali, per garantire un sisteama sanitario efficiente e di alta qualità per tutti i cittadini».