l’intervista

Ora et labora, la vita dalla badessa Madre Gigliola: «Lavoravo in ospedale, ho unito preghiera alla cura delle persone»

Per madre Gigliola, un po’ come per tutte le monache di Poffabro, c’è stato un prima, una vita precedente a una scelta che spesso non è accolta subito con favore dalla famiglia: «Ma che male hai fatto per chiuderti lì... mi diceva mio padre. Avevo anche un fidanzato»

c.s.