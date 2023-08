Cliente salta dietro il bancone e aggredisce la barista: sullo scontrino c’era il sovrapprezzo per il Pos

Sovrapprezzo per il Pos, cliente aggredisce barista. E’ successo nel pomeriggio di giovedì 24 agosto a Cornuda, in provincia di Treviso.

Al “Dam Bar” di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa un cliente prima ha consumato, poi ha pagato ed è uscito. Un quarto d’ora dopo è tornato infuriato: si era accorto del sovrapprezzo di 50 centesimi applicato alla sua consumazione per l’uso del bancomat, è andato dietro al bancone e ha preso per il collo la barista.

Subito sono intervenuti alcuni clienti che si sono gettati sul cliente per salvare la donna. La barista è stata portata in ospedale per accertamenti. L’aggressore è stato identificato dai carabinieri, sul posto in pochi minuti.

Il titolare del bar, Davide Dolo di Caerano, non si trovava nel locale. «Come esercenti non siamo tutelati» ha commentato raggiunto dalla notizia, «se una persona può permettersi di aggredire liberamente in questo modo una barista dietro a un bancone, allora c’è da riflettere».

Ha espresso subito vicinanza alla dipendente: «Aggredita per 50 cent», osserva, «la banca fa pagare i servizi, non vedo perché non possa farlo io».