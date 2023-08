Esce di strada con l’Ape, ferito e trasportato in ospedale

MONTEREALE VALCELLINA. Incidente stradale, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 agosto, a Montereale Valcellina. Un uomo di 54 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite riportate dopo essere autonomamente uscito di strada alla guida di un motocarro Ape in via della Repubblica, nella frazione di San Leonardo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

La chiamata al numero unico d”emergenza è arrivata alle 3.10: gli operatori della sala operativa regionale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago, quello di un’automedica da Pordenone e l'elisoccorso, il quale è poi rientrato libero e operativo. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il personale sanitario ha preso in carico la persona rimasta ferita, trasportandola all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo.