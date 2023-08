In arrivo pioggia e grandinate, sulla regione scatta l’allerta arancione: cosa fare in caso di forti temporali

Come da previsioni il grande caldo sta per allentare la presa anche dalla nostra regione, lasciando il posto a forti temporali e temperature in picchiata.

E’ quanto è previsto per la giornata di lunedì 28 agosto, tanto che l’allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia, che sabato 26 era stata diramata come gialla, è stata modificata in arancione.

Il che significa che le precipitazioni saranno particolarmente forti e persistenti, tanto da essere accompagnate da grandinate più o meno intense e violente raffiche di vento.

L’allerta meteo arancione viene, infatti, emessa quando le previsioni meteo indicano pioggia violenta, temporali forti e colpi di vento: questo significa che ci sono rischi per fiumi, allagamenti e caduta di alberi.

I CONSIGLI SU COSA FARE IN CASO DI FORTI TEMPORALI

Il verificarsi di tali eventi, ricorda a tale proposito la Protezione civile del Fvg, può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

E’ la prima volta, nel corso di questa estate, che in Friuli Venezia Giulia scatta un’allerta di questo tipo.

E, inoltre, l’aria fresca farà crollare letteralmente le temperature dando la possibilità alla neve di scendere a quote relativamente basse per il periodo.

Se fino a lunedì la quota si attesterà attorno ai 2000-2400 metri, dopo questa data i fiocchi di neve potranno scendere anche fin sotto i 2000 metri.