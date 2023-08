Friuli, terra ferita: la ricostruzione nei comuni danneggiati dalla grandinata, un mese dopo

Nessuno nel Medio Friuli ricorda una grandinata tanto violenta e distruttiva. Colpi fortissimi contro le finestre, le case, le auto: "Sembrava un bombardamento", hanno detto i sindaci dei comuni più colpiti: Mortegliano, Lestizza, Talmassons, Basiliano. Ma anche nella Destra Tagliamento danni a Brugnera, Azzano Decimo, Prata di Pordenone. C’è chi quella notte, per una grandinata di 15 minuti, ha perso al propria casa. Chi il lavoro e il racconto di una vita. E chi, con un nodo alla gola, è tornato in azienda e ha visto tutto crivellato da pezzi di ghiaccio grossi come meloni. Con la luce del sole è cominciata la conta dei danni: 900 milioni secondo una prima stima. Ma proprio in quel momento, ecco la resilienza friulana: aiutati dalla protezione civile, vigili del fuoco, volontari, si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Giorno dopo giorno, grazie al lavoro delle forze scese in campo, le città colpite sono rinate. È passato un mese dalla sera del 24 luglio scorso e tutti sono pronti per il tanto atteso ritorno alla normalità. Ecco il nostro viaggio nella terra ferita che ha saputo rialzarsi.



- Servizio di Davide Cavalleri

in collaborazione con Viviana Zamarian, Giacomina Pellizzari, Edoardo Anese

11:24