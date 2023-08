Casa in ristrutturazione svaligiata dai ladri, spariti gioielli per un valore di 2.500 euro

LUSEVERA. La casa era in fase di ristrutturazione e quindi, tra l’inizio di marzo e la fine di maggio di quest’anno, non era abitata. È in quel lungo periodo che, presumibilmente, hanno agito i ladri che, senza compiere effrazioni visibili, sono riusciti a entrare nell’abitazione e a impossessarsi di alcuni gioielli in oro, per un valore stimato in circa 2.500 euro.

È successo a Pradielis di Lusevera. La padrona di casa, una 55enne del posto, accortasi dell’ammanco in questi giorni, ha presentato una denuncia ai carabinieri.