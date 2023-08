Maltempo in Friuli, il Consiglio dei ministri riconosce lo stato di emergenza: stanziati 7 milioni e 750 mila euro

ROMA. Fondi dello Stato per il Friuli martoriato dal maltempo. Più precisamente sono 7 milioni 750 mila euro gli aiuti che Roma ha destinato alla nostra regione: è il terzo stanziamento più corposo dopo quello riservato per analoghe ragioni alla Lombardia (9.4 milioni) e al Veneto (8,3 milioni).

È quanto ha deciso il Consiglio dei ministri riunitosi nella giornata di lunedì 28 agosto, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

Il Cdm, nel dettaglio, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della regione Lombardia. Per l'attuazione delle prime misure urgenti sono stati stanziati 9.430.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Stessa procedura per la nostra regione, con la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023, hanno interessato il territorio del Friuli Venezia Giulia: per far fronte alle esigenze più immediate, sono stati stanziati 7.750.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Un’altra dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della regione Veneto. Per l'attuazione delle prime misure urgenti, sono stati stanziati 8.330.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.