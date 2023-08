Parcheggia l’auto e va a fare la spesa, i ladri non perdono tempo: rubati gioielli e denaro per circa 5 mila euro

TARCENTO. Aveva parcheggiato l’auto in strada, ma mentre lui faceva la spesa qualcuno ne ha approfittato per portar via tutto quello che di valore aveva trovato all’interno del veicolo.

L’auto è stata saccheggiata nella mattinata di lunedì 28 agosto, attorno alle 11.30, davanti a un supermercato a Tarcento. ragguardevole il bottino, calcolato in circa 5 mila euro.

Un uomo di 54 anni che risiede in paese e che, stando ai primi accertamenti dei carabinieri forse aveva lasciato l’auto aperta, si era recato a fare la spesa lasciando nell’abitacolo un marsupio in cui c’erano alcuni gioielli in oro e circa tremila euro in contanti.