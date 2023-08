Vandali distruggono le strutture in legno del “Luglio Varianese”: danni per decine di migliaia di euro

BASILIANO. Danni per decine di migliaia di euro alle strutture edilizie e in legno che, durante l’estate, ospitano i festeggiamenti del “Luglio Varianese”, nel verde del Colle di San Leonardo, a Variano di Basiliano.

Secondo una primissima stima della presidente della Proloco, Barbara Vincenti, “probabilmente, per riparare tutto, serviranno almeno 30 mila euro”. Le verifiche sono ancora in corso.

Gli atti vandalici sono avvenuti nel tardo pomeriggio di domenica 27 agosto e sono stati denunciati ai carabinieri della stazione di Campoformido.

«Alcuni testimoni mi hanno chiamata verso le 18.40 di domenica - racconta la presidente della Proloco - e mi hanno detto di aver visto allontanarsi dal colle un gruppetto di sei-otto ragazzi che si muovevano in modo sospetto.

Così siamo andati a controllare e abbiamo scoperto che cosa era successo. Hanno sfondato e aperto la porta d’ingresso delle ex scuole elementari, hanno buttato sul pavimento la polvere degli estintori e scaraventato a terra tutto ciò che c’era sugli scaffali.

Hanno completamente rovinato la struttura in legno, praticamente nuova, che ospita l’enoteca, facendo brandelli la porta di ingresso, rompendo le frigo-vetrine e buttando tutto per aria.

Hanno poi staccato le luci al neon dalla tettoia e le hanno buttate a terra. Sono anche entrati nel chiosco pizzeria e hanno rotto tutti i piatti in ceramica.

Sono saliti sul palco dove si fa il ballo liscio e hanno distrutto il quadro elettrico, prendendolo a bastonate. Per farlo hanno utilizzato uno dei legni che sostenevano la staccionata.

Non ho parole per quanto è accaduto – conclude la presidente – mi viene solo da pensare che i giovani oggi, avendo tutto, si annoiano e non sanno più come divertirsi o come sfogare la loro rabbia.

Infatti il gesto compiuto sul Colle di San Leonardo è qualcosa fatto proprio con rabbia. Non sono entrati per curiosità, volevano proprio distruggere tutto”.