Sorpresi ubriachi al volante, uno anche senza patente: denunciati

Nel pomeriggio di giovedì 24 agosto una pattuglia della Polizia stradale di Palmanova, durante l’attività di vigilanza, ha notato un’autovettura procedere in maniera anomala, con spostamenti ingiustificati e piccole frenate.

Gli agenti hanno fermato il veicolo per evitare possibili incidenti e per sottoporre il conducente ad un accurato controllo.

Quest’ultimo è apparso agli occhi degli stessi agenti con chiari sintomi relativi al proprio stato di ebrezza alcolica, quali alito vinoso, incedere incerto ed un’eccessiva loquacità.

Il conducente è stato,quindi, sottoposto ad accertamenti etilometrici che hanno dato un esito quantomeno sorprendente, per non dire inquietante.

E’ risultato infatti positivo evidenziando un valore di concentrazione alcolemica nell’aria espirata pari a 3,70 grammi di alcol per litro di sangue.

L’uomo è stato, pertanto, indagato per guida in stato d’ebbrezza alcolica e rischia, visto l’elevatissimo risultato dell’accertamento, una ammenda fino a 6.000 euro, l’arresto fino ad un anno e la sospensione della patente, già ritirata su strada fino a due anni.

E nella tarda serata di sabato 26, una pattuglia della Polizia stradale di Amaro, nei pressi del casello autostradale ha fermato il conducente di un’autovettura.

Sottoposto ad accertamento etilometrico, l’uomo è risultato positivo con dei valori intorno a 1 g/l. Il conducente non era in grado nemmeno di esibire la patente di guida anche perchè, svolti gli opportuni accertamenti, ne risultava totalmente sprovvisto, e recidivo, in quanto in luglio era già stato contravvenzionato per la guida senza patente.

Allo stesso è stata pertanto elevata una sanzione amministrativa di 5.100 euro ed è stato indagato per la guida in stato di ebbrezza.