Ecco le ruspe in azione a San Domenico: partita la demolizione delle case

Sono entrate in azione le ruspe che dovranno demolire le palazzine dell’Ater che rientrano nel maxiprogetto di riqualificazione di San Domenico, finanziato in parte con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nei giorni scorsi la ditta incaricata dall’agenzia per l’edilizia territoriale, l’Adriacos di Latisana, ha effettuato una serie di interventi prodromici all’operazione di abbattimento dei fabbricati veri e propri, occupandosi di rimuovere e smaltire materiali e manufatti vari (Video Alessandro Cesare)

01:26