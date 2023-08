Laureato in medicina a 65 anni: «Alla mia età voglio solo sentirmi utile per la società»

L’ex consigliere comunale e imprenditore cordenonese Vito Fantin, laureatosi a dicembre, all'età di 65 anni, in medicina e chirurgia all’Università di Padova, il mese scorso ha terminato il tirocinio obbligatorio. Appena iscrittosi all’Ordine dei medici del Friuli Venezia Giulia si dice pronto a esercitare la professione. «Ho conseguito la laurea, chiudendo un percorso universitario iniziato nel 1976, e ora ho anche terminato il tirocinio. Sono quindi pronto per dare il mio contributo. I medici vanno in pensione a 72 anni e io ho ancora otto anni di tempo: mi piacerebbe lavorare nelle zone montane, laddove cioè non si trovano giovani medici. Li comprendo, è corretto che alla loro età perseguano la carriera. Io invece, alla mia età, desidero solamente sentirmi utile».

