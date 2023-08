Ladri fanno razzia in un’azienda edile e portano via tutto su un autocarro della ditta

MERETO DI TOMBA. Colpo da decine di migliaia di euro in un'azienda di Pantianicco. È successo tra le 18 di martedì 29 e le 7 di mercoledì 30 agosto, in via Della Rovere.

I ladri sono riusciti a entrare dopo aver forzato il portone d'ingresso e una volta all'interno hanno rubato diverse attrezzature edili, un generatore elettrico, un motocoltivatore e anche un autocarro Nissan, utilizzato dai malviventi per fuggire dopo aver caricato tutta la merce rubata.

Sono stati i responsabili della ditta, nella mattinata di mercoledì 30 agosto, a dare l'allarme e a denunciare l'accaduto ai carabinieri, intervenuti sul posto.

Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.