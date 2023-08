Il personaggio

Il medico di base diventato sindaco, Bassi si toglie il camice dopo 25 anni: «Il Covid è stato la prova più dura»

Nato a Tarcento, ha cominciato la carriera in Carnia, dove ha vissuto per 15 anni prima di essere adottato dalla comunità di Buttrio, di cui nel 2019 è diventato primo cittadino: non ho ancora pensato se ricandidarmi

Timothy Dissegna