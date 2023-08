Ubriaco alla guida provoca un incidente: patente ritirata e auto sequestrata

FORNI AVOLTRI. Stava guidando un'auto di grossa cilindrata, acquistata da poco, con un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al limite consentito. Un operaio di 50 anni, residente nel comune di Sappada, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L'uomo, al volante di una Bmw 530, ha causato un incidente, che si è verificato nella serata di martedì 29 agosto, senza feriti.

È successo a Forni Avoltri, lungo la strada statale 355. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tolmezzo per i rilievi. Il conducente aveva un tasso alcolemico pari a 1,94 grammi /litro.

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, per lui è scattato anche il ritiro della patente. La macchina è stata sequestrata.

A quanto si è appreso il conducente della Bmw stava percorrendo contromano la strada statale 355. Nei pressi di una galleria, si è scontrato con un'altra auto che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta.

Il conducente del secondo mezzo coinvolto non è riuscito, pur avendo fatto il possibile, ad evitare lo scontro.

Gli occupanti delle auto, che in un primo momento sembravano non aver riportato ferite, si sono recati successivamente al pronto soccorso.