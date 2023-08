Cordovado, ex militare asserragliato in casa con molti fucili

Un uomo è asserragliato dalla tarda mattinata di mercoledì 30 agosto, nella propria abitazione di Cordovado circondata dai carabinieri. Si tratta di un ex militare di 55 anni, con apparenti problemi di salute mentale, che in mattinata è uscito di casa brandendo una pistola (ancora non è stato possibile apprendere se vera o giocattolo) e ha cominciato a girare tra la gente per le vie del paese. Gli inquirenti smentiscono, tuttavia, le voci circolate nelle prime ore secondo cui il 55enne avrebbe minacciato alcune persone. Secondo il questore, ha nella propria disponibilità molti fucili per uso sportivo. Immediate le chiamate alle forze dell’ordine che hanno praticamente bloccato il paese con un cordone di sicurezza (videoproduzioni Petrussi).

01:09