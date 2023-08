il riconoscimento

L’azienda sanitaria premia 3.894 dipendenti: più ricca la busta paga di agosto

Tanti soldi per tante ore lavorate oltre il proprio turno, soprattutto per cercare di abbattere le liste d’attesa e al particolare carico di lavoro che si trova ad affrontare chi opera nelle strutture di emergenza-urgenza, come i Pronto Soccorso

Lisa Zancaner