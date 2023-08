Entrano in casa e con la flex aprono la cassaforte: rubati ori e una pistola

POCENIA. Furto di armi e gioielli in un'abitazione a Pocenia. È successo nella mattinata di giovedì 31 agosto. I ladri, utilizzando una flex, sono riusciti ad aprire una cassaforte a muro e hanno portato via diversi monili in oro e anche una pistola regolarmente detenuta.

A denunciare l'accaduto ai carabinieri è stato il proprietario dell'abitazione. Sono in corso indagini.

I malviventi, per entrare in casa, hanno forzato una finestra. Il danno, piuttosto ingente, è ancora da quantificare