Cordovado, uomo asserragliato in casa: spiragli nel negoziato

«La fase attuale è di un'interlocuzione verbale telefonica con il negoziatore, aspetto che lascia ben sperare»: lo ha detto, ai giornalisti presenti a Cordovado, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Roberto Spinola, in merito al 55enne ex militare asserragliato in casa da più di un giorno. «L'intenzione è di salvaguardare l'incolumità di tutti, a partire dall'interessato - ha aggiunto -. Non ha fatto richieste. È in corso un dialogo confidenziale che ci lascia ben sperare in una risoluzione positiva e indolore della questione».

01:19