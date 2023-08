Il sindaco di Cordovado: "Conosco l'uomo che si è barricato in casa"

Il sindaco di Cordovado, Lucia Brunettin, ha parlato con i giornalisti dell'uomo che si è assseragliato in casa da più di un giorno e con il quale le forze dell'ordine stanno cercando di avere un dialogo per sbloccare la vicenda. "Conosco quell'uomo - ha precisato il primo cittadino - perchè tempo fa è venuto in Comune e con lui ho parlato di molte cose. Confido nel dialogo, è l'unico modo per uscire da questa situazione per il bene di tutti".

06:23