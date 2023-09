L’ex militare asserragliato in casa da oltre 50 ore si arrende e consegna le armi

CORDOVADO. Emergenza finita a Cordovado: l'ingegnere ed ex militare di 55 anni, che da oltre 50 ore era asserragliato nella propria abitazione, ha consegnato ai carabinieri le armi e le munizioni che deteneva, al termine di un lungo negoziato.

I militari dell'Arma dopo essere entrati nell'appartamento hanno parlato con l’uomo. All'esterno ci sono i sanitari.

Dopo oltre due giorni , dunque, è stata risolta la vicenda dell’uomo che si è asserragliato nella propria abitazione di Cordovado, non volendo consegnare le armi e le munizioni che non può più detenere in quanto non ha prodotto la necessaria documentazione per il rinnovo del permesso.

La notte era trascorsa tranquilla e al mattino è ripreso il negoziato. Poi verso mezzogiorno la svolta con il termine dell’operazione.

Alle 10 c'è stato da parte dei Gruppi di intervento speciale dei carabinieri l'avvio delle operazioni con sfondaporta e un cane robot, poi dopo circa mezz'ora è uscito un agente facendo il segno di ok e con una mano.

Secondo quanto si è appreso la fine dell’incubo è avvenuta quando il negoziatore, il comandante provinciale dei Carabinieri, ha convinto l’uomo a consegnare le armi e le munizioni.

Successivamente i carabinieri della compagnia di Pordenone, che hanno coordinato la negoziazione, lo hanno bloccato subito dopo che l'uomo ha aperto la porta della sua abitazione e ha consegnato le armi che aveva in casa.

L'ex militare è stato fatto salire su un'autoambulanza del 118 per essere trasportato in ospedale scortato dai Carabinieri.

"C'è grande soddisfazione per questo epilogo” sono le prime parole del comandante provinciale dei carabinieri, Roberto Spinola. “Voglio ringraziare il personale che ha permesso questo epilogo che tutti speravamo e che ha lavorato, incessantemente, per oltre 50 ore".

La ripresa del negoziato e l’epilogo. Nella mattinata di venerdì 1° settembre erano riprese le negoziazioni tra i militari dell'Arma e l'ingegnere friulano, che non voleva consegnare le armi e le munizioni che non può più detenere in quanto non ha prodotto la necessaria documentazione per il rinnovo del permesso.

La notte scorsa è trascorsa tranquilla. L'area è ancora off limits ma si sta cercando di limitare i disagi di una trentina di residenti attraverso alcuni collegamenti alternativi con le rispettive abitazioni.

Le tredici persone che abitano nella stessa palazzina in cui risiede l'ingegnere hanno invece trascorso la notte in strutture messe a disposizione dal Comune.

Da quando è iniziato il dialogo telefonico con il negoziatore, l'ingegnere non ha più postato video sul proprio canale YouTube, il che è stato interpretato come un segnale positivo rispetto a un epilogo della vicenda senza la necessità di azioni di forza.