Deposito di fieno in fiamme, danni per 35 mila euro

FAGAGNA. Sono continuate per tutta la notte e proseguiranno molto probabilmente per l'intera giornata di sabato 2 settembre, le operazioni per li spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del deposito di fieno incendiatosi nel tardo pomeriggio di venerdì 1 settembre a San Vito di Fagagna.

Sul posto continuano a operare diverse squadre della sede centrale di Udine con il supporto dei distaccamenti di San Daniele del Friuli, Udine, Codroipo e Spilimbergo. Per lo smassamento del fieno si stanno utilizzando macchine operatrici dei vigili del fuoco e dell'azienda zootecnica.

Il capannone, 550 metri quadrati, ha subito gravi danni strutturale e dovrà essere demolito. A causare l'incendio è stata una scintilla partita da un macchinario utilizzato per sminuzzare la paglia per i polli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I danni superano i 35 mila euro.

Sul posto, dal pomeriggio di venerdì, sei mezzi dei vigili del fuoco, tra autobotti e autopompe serbatoio, e una ventina di uomini. A coordinare tutte le operazioni il funzionario di turno, l'ispettore Albino Valent.