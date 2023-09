Tornano dalle ferie e trovano l'appartamento svaligiato: spariti orologi, collane e orecchini

UDINE. Tornano dalle ferie e trovano l'appartamento svaligiato. A denunciare il furto subìto, nella serata di venerdì 1 settembre, è stata una donna udinese di 65 anni residente in viale XXIII Marzo.

I ladri hanno messo a soqquadro tutte le stanze e dopo aver rovistato negli armadi e nei cassetti hanno arraffato tutto ciò che di prezioso sono riusciti a trovare. Il bottino, ancora da quantificare, è ingente.

Sono stati portati via tre orologi preziosi (due da donna e uno da uomo), alcune collane in oro e diversi orecchini. Il colpo è stato messo a segno tra le 12 del 29 agosto e le 10.30 di venerdì 1 settembre, quando i proprietari erano in vacanza. Nessuno ha visto o sentito nulla.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, intervenuti sul posto per un sopralluogo. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.