Dalle birre artigianali al formaggio Montasio: degustazioni guidate tra padiglioni e piazze

Il prosciutto di San Daniele, il formaggio Montasio, le birre artigianali, i vini Doc, Igt e Docg. Non solo, anche il frico di Carpacco, il toro di Buja, le mele di Pantianicco, il cervo del Tarvisiano, la birra austriaca, il pesce di Trieste, l’olio d’oliva.

E l’elenco potrebbe continuare a lungo. Perché Friuli Doc è la “casa” delle eccellenze enogastroniche del Friuli Venezia Giulia, e per quattro giorni, dal 7 al 10 settembre, tutte si potranno trovare e degustare nel centro della città, da piazza Primo Maggio a largo Ospedale Vecchio, da piazza Duomo a via Aquileia.

IL FORMAGGIO

Gli amanti del formaggio Montasio Dop potranno conoscere i segreti della lavorazione di questo prodotto emblema del territorio, realizzato di generazione in generazione con latte fresco, non pastorizzato, caglio e sale.

Per gustarlo e conoscerne meglio peculiarità e caratteristiche, il Consorzio per la tutela del Montasio nel corso della manifestazione sarà impegnato in tre appuntamenti divulgativi: venerdì 8 settembre alle 17.30, sabato 9 alle 12 e domenica 10 alle 10.30 sotto la Loggia del Lionello con “Formaggio Montasio Dop: Un Sapore Senza Tempo”.

Gli appuntamenti saranno condotti dai responsabili tecnici del Consorzio e nello specifico da Elena Mitri e Luca Menegoz.

OLIO, BIRRA E VINO

Saranno numerose le degustazioni inserite nel programma di Friuli Doc 2023. Si parte giovedì 7 settembre alle 18 in piazza Primo Maggio, nello stand di Promoturismo Fvg, aperitivo con vini del territorio, birre artigianali e liquori con qualche assaggino enogastronomico.

Alle 19, in via Mercatovecchio, degustazione di birre artigianali a cura di Confartigianato-Imprese Udine.

Venerdì alle 11 evento per conoscere e riconoscere l’olio d’oliva in Corte Morpurgo a cura di Coldiretti, alle 12 degustazione dal titolo “Il Prosciutto di San Daniele: esperienza sensoriale” a cura del Consorzio del Prosciutto di San Daniele.

Alle 14.30 nuovo approfondimento sull’olio a cura di Coldiretti. Alle 16.30 a essere protagonista sarà il gelato artigianale, in via Mercatovecchio, con una degustazione promossa da Confartigianato.

Dalle 17 spazio a vini del territorio nello stand di Promoturismo Fvg in piazza Primo Maggio. Alle 19 nuovo appuntamento con le birre artigianali in via Mercatovecchio.

Sabato alle 10.30 sotto la Loggia assaggi di prosciutto di San Daniele, alle 15 in via Mercatovecchio degustazione di gubane e strucchi a cura di Confartigianato, alle 17 aperitivo con i vini del Fvg in piazza Primo Maggio.

Alle 17.30 degustazione di birre friulane in Corte Morpurgo a cura di Coldiretti e alle 18 sotto la Loggia del Lionello degustazione di minestra solidale con Lady Chef.

Domenica gran finale alle 9.30 in via Mercatovecchio con assaggi di caffè e dolci artigianali, alle 11.30 in Corte Morpurgo spazio alle birre friulane, alle 12 in piazza Primo Maggio aperitivo con vini del territorio, birre artigianali, liquori del Fvg. Alle 12 degustazione con il prosciutto San Daniele sotto la Loggia del Lionello.