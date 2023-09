Tenta un doppio salto mortale nelle acque del lago, ma il fondo è troppo basso: 17enne ferito e trasportato in ospedale

SAPPADA. La stazione di Sappada del Soccorso alpino attivata dalla Sores era pronta a dare supporto in piazzola all'elicottero regionale per soccorrere un diciassettenne di Trieste che si è procurato ferite e traumi alla testa dopo un tuffo finito male nel Lago grande d'Olbe.

A quanto riferito voleva fare un doppio salto mortale ma il fondo troppo basso del lago ha fatto sì che impattasse sui sassi dopo un giro e mezzo. Ha dovuto attendere un po' per l'arrivo dell'elicottero in quanto c'era turbolenza e il pilota non riusciva ad atterrare nelle vicinanze.

Dopo aver scaricato l'infermiere è riuscito ad avvicinarsi in sicurezza e ad atterrare sbarcando il tecnico di elisoccorso e il medico. Raggiunto il ferito, che nel frattempo era stato tirato fuori dall'acqua su una sponda in pendenza ma era ipotermico e molto provato per la ferita, i soccorritori lo hanno assicurato creando un ancoraggio e stabilizzato, imbarellato e portato in un'area pianeggiante dove è stato imbarcato per essere portato all'ospedale di Udine.