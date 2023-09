Due incidenti dopo la festa, patenti ritirate: guidavano ubriachi

MANZANO. Due incidenti stradali e altrettanti patenti di guida ritirate: è il primo bilancio della serata che, tra sabato e domenica, ha visto il Manzanese esplodere di festa grazie alle iniziative del “Settembre a Manzano”.

I primi problemi si sono registrati poco dopo le 21.30, quando, per ragioni che non sono state ancora chiarite, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Alighieri e via Libertà.

Sul posto, un’ambulanza del 118, che però è ripartita senza pazienti a bordo, e i Vigili del fuoco di Cividale, che hanno lavorato per rimettere con le ruote a terra l’utilitaria che, nell’impatto, era finita su un fianco.

Poco più tardi, lungo via Udine, una vettura con tre persone a bordo è finita fuori strada. Anche in questo caso, hanno tutti rifiutato il trasporto in ospedale offerto dall'ambulanza inviata sul posto da Cormons.

E’ stata la pattuglia del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, in servizio nella zona, a individuare e denunciare due automobilisti che si erano messi al volante in stato di ebbrezza.

Il primo, un 24enne di Remanzacco, è stato fermato alle 2. Sottoposto all’alcoltest, ha rivelato un tasso alcolemico pari a 1,05 grammi per litro di sangue.

A seguire, un altro conducente, un 23enne di Manzano, è stato trovato alla guida con 1,20 grammi di alcol per litro di sangue.

In entrambi i casi, i militari dell’Arma hanno provveduto al ritiro della patente, ai fini della sua sospensione, e alla denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica.