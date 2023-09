Finisce fuori strada, grave un motociclista

LATISANA. Grave incidente stradale, nella tarda serata di domenica 2 settembre, in via Lignano Sud, nel comune di Latisana, non distante dalla rotatoria di Aprilia Marittima.

È successo attorno alle 22.30. Ancora da chiarire la dinamica. Il conducente di una motocicletta, un uomo di 52 anni di Latisana, per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Non è chiaro se la moto sia stata urtata o meno da un'automobile.

Il motociclista è stato sbalzato a terra e ha riportato una grave lesione a un piede. É stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Latisana per la messa in sicurezza e le forze dell'ordine per effettuare i rilevi.