Studio della Cgia di Mestre

Lavoro, meno giovani a Udine e Pordenone e le imprese faticano ad assumere

Sono le province più colpite dalla denatalità per le persone in età lavorativa (dai 15 ai 34 anni). Negli ultimi dieci anni in Friuli Venezia Giulia il numero è sceso di 5.330 unità. Bene Gorizia e Trieste

Riccardo De Toma