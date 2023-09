Urtato e gettato a terra da un’auto che fugge

NIMIS. E’ stato investito mentre, in sella alla sua bicicletta, percorreva via Planedis, a Nimis, ma non è riuscito a identificare l’auto che l’aveva urtato e che, nel frattempo, è scappata via.

E’ quanto un ragazzo di 23 anni residente a Bertiolo ha segnalato ai carabinieri della stazione di Faedis, interessata del caso.

L’incidente è avvenuto attorno all’1 della notte tra sabato e domenica e sul posto, vicino all’area dov’era in corso la Sagra delle campanelle.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari giunti con l'ambulanza di Tarcento e dal medico a bordo dell'automedica inviata da Udine ed è stato trasportato all'ospedale “Santa Maria della Misericordia” dello stesso capoluogo friulano in codice giallo.

Nella caduta, ha riportato traumi al viso e al bacino. Stando a quanto riferito dal paziente, l’investitore lo avrebbe colpito da tergo e sarebbe poi scappato, senza fermarsi e prestargli soccorso.