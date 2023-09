Palmanova, la rievocazione con armi e divise di Napoleone

Palma alle Armi 1809. L’assedio: è stata inaugurata sabato mattina la più grande rievocazione storica Napoleonica d’Italia, ed è già una edizione da record alla luce degli oltre duemila biglietti venduti - per poter vistare l’accampamento e per assistere alle battaglie in programma anche domenica 3 settembre - e la presenza di circa ottomila turisti nella città stellata. (Videoproduzioni Petrussi).

01:42