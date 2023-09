Cade da cavallo, persona trasportata in ospedale con l’elicottero

Una persona è stata soccorsa, lunedì 4 settembre, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da cavallo a Lignano Sabbiadoro.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.