PREMARIACCO. Vigili del fuoco al lavoro, attorno alle 22.30 di lunedì 4 settembre, in via Manzano, nel comune di Premariacco. Per cause ancora in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione.

Sul posto i vigili del fuoco di Cividale e anche gli operatori sanitari del 118. L'intervento è ancora in corso