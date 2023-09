Auto contro moto, uomo e donna sbalzati di sella per cinque metri

CIVIDALE. Un uomo e una donna sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Rualis di Cividale del Friuli, lungo via San Giorgio.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre si trovavano in sella a una moto, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale con una vettura. Sono stati sbalzati per circa 5 metri.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone che sono state trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo e in codice verde.