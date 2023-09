Lovisa: “Per il Pordenone ho dato tutto”

PORDENONE. Dopo gli sviluppi sul “caso” Pordenone calcio, il presidente Mauro Lovisa ha diramato un comunicato stampa per spiegare il suo punto di vista.

«Ho dedicato alla società – si legge nella nota –, alla sua crescita ed ai suoi successi, mai prima raggiunti, tutto quanto era nelle mie possibilità. Una serie di circostanze sfortunate non ha consentito alla squadra di tornare nuovamente in serie B, come sarebbe stato possibile e avrebbe certamente facilitato esiti diversi.

Alla estrema brevità del tempo a disposizione per conciliare le esigenze del concordato preventivo e quelle per l'eventuale iscrizione ai campionati di serie D o di Eccellenza, in pendenza della richiesta di liquidazione formulata dal pubblico ministero, si è aggiunto il ritardo da parte dei calciatori e degli altri dipendenti sportivi nell'accettazione della proposta di definizione che avevo prospettato e che prevedeva un mio personale rilevante esborso.

Resta da parte mia l'impegno a soddisfare tutte le esigenze della procedura concordataria ‚compreso il pagamento integrale di tutti i dipendenti sportivi, ed a mantenere vivo il settore giovanile del Pordenone calcio perché nella prossima stagione possa nuovamente essere presente una prima squadra del Pordenone rilanciata verso nuove imprese.

Condivido e soffro in prima persona il dolore dei tifosi, che ringrazio per il calore e l'affetto con il quale hanno sempre seguito il Pordenone. Un grazie sincero anche agli avvocati Roberto Casucci, Antonio e Bruno Malattia per il loro lavoro".