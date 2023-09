Date alle fiamme due auto di proprietà di indiani Sikh

Alle 3.20 di mercoledì 6 settembre, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con una squadra della sede centrale e la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento per l'incendio di due vetture a Pasiano di Pordenone.

I pompieri, giunti sul posto, hanno provveduto ad estinguere le fiamme che avvolgevano le due vetture e stavano lambendo una rimessa attrezzi in muratura. L'incendio non ha coinvolto persone.

Le auto sono state date alle fiamme intenzionalmente. Sono di proprietà di indiani connessi al tempio Sikh di Pasiano: c’erano state proteste nelle ultime settimane contro la chiusura del tempio di viale del Mobile.

Poco meno di un mese fa marito e moglie erano stati soccorsi in seguito a un’aggressione al termine della preghiera. Una vicenda complessa, generata dalle tensioni che nelle scorse settimane hanno animato il tempio, uno dei più importanti d’Italia. Per quasi una settimana decine di manifestanti avevano partecipato a un sit in pacifico per protestare contro la chiusura.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Sacile.