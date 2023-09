Quad e moto si scontrano sulla statale Carnica: due feriti

Due uomini sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto ad Ampezzo, lungo la statale 52.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontati un quad e una moto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Ampezzo e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico i due uomini: uno è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo con l'ambulanza con il medico dell'elisoccorso a bordo; l'altro è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, entrambi in codice giallo.