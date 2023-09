Sindaco dell’Alto Adige contro le Frecce tricolori: nazionaliste

È previsto per lunedì 25 settembre il sorvolo delle Frecce tricolori su Bolzano, in occasione delle manifestazioni “Am (Aeronautica militare) ringrazia l’Italia”, che coinvolge un po’ tutti i capoluoghi di regione del Paese.

Ma a obiettare sull’opportunità del sorvolo, sollevando la solita polemica trita e ritrita, stavolta è stato il sindaco di un paese di 12 mila abitanti, Lana, alle porte di Merano, territorio di lingua e cultura tirolese.

Harald Stauder primo cittadino (o meglio borgomastro) di Lana, in alcune dichiarazioni alla stampa locale, avrebbe tirato fuori il tema del nazionalismo.

«Farle volare qui (le Frecce tricolori, ndr) è un atto insensibile nei confronti della popolazione di lingua tedesca e ladina», ha detto in un’intervista.

Una frase che, in Alto Adige, non è passata inosservata e ha suscitato gli strali dei partiti di lingua italiana, creando non pochi imbarazzi nel partito di maggioranza germanofona, l’Svp, che governa da sempre la Provincia autonoma.

Dopo polemiche, scambi di accuse e prese di posizione assortite, il sindaco Stauder, vista la mala parata, ha fatto marcia indietro, buttandola sull’ambientalismo.

«Hanno estrapolato alcuni concetti per attaccarmi - ha spiegato ai cronisti de “La Stampa” che gli avevano chiesto conto delle sue sparate anti Frecce -, ho solo detto che non si può insegnare ai giovani il risparmio energetico e poi proporre spettacoli che consumano litri e litri di cherosene in pochi minuti.

Questo show presta il fianco a chi vuole alimentare le tensioni fra gruppi linguistici. Io non ci andrò, ma non ho nulla contro le Frecce».

Dal quartier generale di Rivolto, come da tradizione, nessun commento da parte dei vertici o dei piloti su questa polemica nata e probabilmente già finita tra i monti dell’Alto Adige.

Il sorvolo del 25 su Bolzano è ovviamente confermato, così come tutte le altre esibizioni della Pan, che in ogni occasione raccoglie applausi da parte di chi vi assiste.

La polemica, però, ha lambito i palazzi della politica nazionale, con un’unica presa di posizione, da parte di un esponente della Lega.

«Da un sindaco mi aspetterei maggior rispetto per le Forze armate e per quello che rappresentano per il Paese.

Certe prese di posizione sono insensate e fuori dal tempo», così il presidente della commissione Difesa della Camera Antonino Minardo ha stigmatizzato le parole del sindaco di Lana (Bolzano) Harald Stauder che ha definito l’esibizione delle Frecce tricolori un «atto nazionalistico insensibile nei confronti della popolazione di lingua tedesca e ladina».

«La Pattuglia acrobatica nazionale non è in alcun modo divisiva ad alzare muri - ha aggiunto nella sua nota il presidente Minardo - invece a dividere sono le parole del sindaco Stauder che appartengono a una stagione che grazie all’integrazione europea abbiamo chiuso per sempre».